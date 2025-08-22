Caminhão tomba em frente ao Max Atacadista em São José

Um caminhão tombou no início da tarde desta sexta-feira (22) na rua Patativa, em frente ao Max Atacadista, no bairro Vila Tatetuba, em São José dos Campos. O motorista ficou preso na cabine e precisou ser resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros, que ainda atuam no local.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima nem sobre as causas do acidente.