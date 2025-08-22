Polícia Civil 'caça' assaltante que age com violência na região

A Polícia Civil identificou e qualificou Hebert de Matos Marcondes, 29 anos, como autor de roubos cometidos em estabelecimentos comerciais de Caraguatatuba. O investigado possui extensa ficha criminal e, segundo as apurações, utilizava arma de fogo para ameaçar as vítimas.
Diante das provas reunidas, incluindo imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e reconhecimento da vítima, a Justiça acolheu o pedido da Polícia Civil e do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do investigado.
De acordo com a decisão judicial, a medida foi considerada necessária para garantir a ordem pública, proteger testemunhas que relataram terem sido ameaçadas e assegurar a aplicação da lei penal, já que o acusado encontra-se em local incerto e não sabido.
A Polícia Civil pede a colaboração da população. Informações sobre o paradeiro de Hebert podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181.
Em uma das ações, Hebert foi flagrado, sem máscara, assaltando uma loja de produtos para celulares em Caraguatatuba.