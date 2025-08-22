Polícia Civil 'caça' assaltante que age com violência na região

A Polícia Civil identificou e qualificou Hebert de Matos Marcondes, 29 anos, como autor de roubos cometidos em estabelecimentos comerciais de Caraguatatuba. O investigado possui extensa ficha criminal e, segundo as apurações, utilizava arma de fogo para ameaçar as vítimas.

Diante das provas reunidas, incluindo imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e reconhecimento da vítima, a Justiça acolheu o pedido da Polícia Civil e do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do investigado.