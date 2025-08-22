Superfaturamento: Taubaté suspende pagamentos para empresa de SP

O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), decidiu seguir uma recomendação do Ministério Público e determinou a suspensão de todos os pagamentos à Construtora Progredior, de São Paulo. A empresa é alvo de um inquérito da Promotoria, que apontou indícios de superfaturamento na execução de contratos com a Prefeitura.

Na ordem interna publicada nessa semana, Sérgio citou possível "dano ao erário" e determinou a suspensão de todos os repasses à Progredior, "independentemente da fase administrativa em que encontrarem os procedimentos de pagamento, bem como que sejam bloqueados os créditos orçamentários e financeiros eventualmente existentes em favor da referida empresa".