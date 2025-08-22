24 de agosto de 2025
GOIÂNIA

Homem capota carro em acidente e morre esmagado pelo veículo

Por Da redação | Goiânia
| Tempo de leitura: 1 min
Veículo envolvido no acidente fatal
Um homem morreu na madrugada desta sexta-feira (22) em um acidente de trânsito na Avenida Sol Nascente, no Residencial Jardins do Cerrado 7, em Goiânia (GO). O veículo, um VW/Gol 1.0, capotou e a vítima acabou sendo encontrada já sem vida, presa embaixo do carro.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, o chamado inicial apontava para duas vítimas, sendo uma delas em estado grave. No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas confirmaram apenas um óbito.

Testemunhas relataram que havia outra pessoa dentro do automóvel no momento do acidente, mas que ela teria deixado o local antes da chegada das equipes de emergência.

O corpo da vítima permaneceu sob responsabilidade da Polícia Militar de Trânsito até a chegada do IML (Instituto Médico Legal), que fez a remoção.

A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito acompanhou a ocorrência e a área foi isolada para perícia. A Polícia Civil ficará responsável por apurar as circunstâncias do caso.

