Homem capota carro em acidente e morre esmagado pelo veículo

Um homem morreu na madrugada desta sexta-feira (22) em um acidente de trânsito na Avenida Sol Nascente, no Residencial Jardins do Cerrado 7, em Goiânia (GO). O veículo, um VW/Gol 1.0, capotou e a vítima acabou sendo encontrada já sem vida, presa embaixo do carro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, o chamado inicial apontava para duas vítimas, sendo uma delas em estado grave. No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas confirmaram apenas um óbito.