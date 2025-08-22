24 de agosto de 2025
FACÇÃO CRIMINOSA

Justiça aceita denúncia contra líder do PCC e bloqueia R$ 55 mi

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Marcos Roberto de Almeida, conhecido como “Tuta”
Marcos Roberto de Almeida, conhecido como “Tuta”

A Justiça de São Paulo recebeu, nesta sexta-feira (22), a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra Marcos Roberto de Almeida, conhecido como “Tuta”, integrante da sintonia final do PCC, e mais 10 pessoas. Todos passam a responder como réus por crimes relacionados à lavagem de dinheiro e ocultação da propriedade de imóveis adquiridos com recursos da facção.

Na decisão, também foi determinado o sequestro de mais de R$ 55 milhões em bens e imóveis, garantindo possível ressarcimento por dano moral coletivo e social causados pelas práticas ilícitas.

A denúncia faz parte das operações Sharks e Sharks 2, deflagradas a partir de setembro de 2020 com apoio da Polícia Militar, que tinham como objetivo asfixiar financeiramente lideranças do PCC.

Segundo o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), a facção chegou a movimentar cerca de R$ 1,2 bilhão para o exterior. Até agora, quatro pessoas já foram condenadas por associação criminosa e lavagem de dinheiro.

O caso segue em andamento e novas fases da investigação não estão descartada

