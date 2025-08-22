Justiça aceita denúncia contra líder do PCC e bloqueia R$ 55 mi

A Justiça de São Paulo recebeu, nesta sexta-feira (22), a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra Marcos Roberto de Almeida, conhecido como “Tuta”, integrante da sintonia final do PCC, e mais 10 pessoas. Todos passam a responder como réus por crimes relacionados à lavagem de dinheiro e ocultação da propriedade de imóveis adquiridos com recursos da facção.

Na decisão, também foi determinado o sequestro de mais de R$ 55 milhões em bens e imóveis, garantindo possível ressarcimento por dano moral coletivo e social causados pelas práticas ilícitas.