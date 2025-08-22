Mulher e filho de 10 anos são encontrados mortos dentro de casa

Uma mulher e o filho, de 10 anos, foram encontrados mortos dentro do apartamento onde moravam. A suspeita inicial da polícia é de que a mãe tenha matado a criança antes de tirar a própria vida. O caso ocorreu em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta sexta-feira (22).

De acordo com o delegado Gustavo Alves Pinho, da Polícia Civil do Paraná, o marido da vítima havia saído de casa para levar a mãe ao hospital e, ao retornar, encontrou a esposa e o filho mortos na cama do quarto. “Infelizmente, no local constatamos que havia duas pessoas mortas, uma criança de aproximadamente 10 anos e a mulher. Ambas estavam deitadas, e a arma estava próxima ao corpo das vítimas”, relatou o delegado.