NACIONAL

Mulher e filho de 10 anos são encontrados mortos dentro de casa

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher e o filho, de 10 anos, foram encontrados mortos dentro do apartamento onde moravam. A suspeita inicial da polícia é de que a mãe tenha matado a criança antes de tirar a própria vida. O caso ocorreu em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta sexta-feira (22).

De acordo com o delegado Gustavo Alves Pinho, da Polícia Civil do Paraná, o marido da vítima havia saído de casa para levar a mãe ao hospital e, ao retornar, encontrou a esposa e o filho mortos na cama do quarto. “Infelizmente, no local constatamos que havia duas pessoas mortas, uma criança de aproximadamente 10 anos e a mulher. Ambas estavam deitadas, e a arma estava próxima ao corpo das vítimas”, relatou o delegado.

Segundo as investigações, na noite anterior o casal teria discutido, mas sem agressões físicas. A polícia encontrou uma arma sem registro, que foi apreendida, e um bilhete que indica intenção de cometer um ato extremo. O documento passará por perícia para confirmar a autoria.

O marido foi levado à delegacia e deverá responder por posse ilegal de arma de fogo. A polícia reforçou que a investigação segue em andamento para esclarecer todos os detalhes e afastar a possibilidade de participação de terceiros.

“Foi instaurado inquérito policial para apurar como os fatos aconteceram. Serão coletados materiais da arma e da escrita do bilhete para tirar qualquer dúvida sobre a participação de terceira pessoa neste crime”, destacou o delegado.

A tragédia gerou forte comoção entre moradores da região.

