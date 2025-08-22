Mãe chora ao achar corpo de jovem morto em acidente de moto

Uma cena de dor e comoção marcou a manhã desta sexta-feira (22) em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. O jovem Gustavo Soares Fragoso, de 19 anos, morreu em um grave acidente de moto enquanto seguia para o trabalho na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).
Segundo informações da Polícia Militar, Gustavo perdeu o controle da motocicleta por volta das 7h, após esbarrar na lateral de um carro. Com o impacto, a moto atingiu uma árvore e o rapaz foi arremessado contra um muro de concreto. O capacete ficou deformado e o jovem sofreu ferimentos graves na cabeça.
Equipes de bombeiros realizaram manobras de reanimação por cerca de uma hora, mas o rapaz não resistiu.
A cena mais comovente ocorreu quando a mãe da vítima chegou ao local. Desesperada, ela atravessou a área isolada pelos policiais, chorando e gritando ao ver o corpo do filho no chão, o que emocionou os oficiais e bombeiros presentes.
A motorista do carro envolvido no acidente, que também seguia para o trabalho, permaneceu no local até o fim da ocorrência. Em estado de choque, ela não quis dar entrevista, mas realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.
O caso gerou grande comoção em Araucária e nas redes sociais, onde amigos e familiares prestaram homenagens a Gustavo.