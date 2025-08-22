Mãe chora ao achar corpo de jovem morto em acidente de moto

Uma cena de dor e comoção marcou a manhã desta sexta-feira (22) em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. O jovem Gustavo Soares Fragoso, de 19 anos, morreu em um grave acidente de moto enquanto seguia para o trabalho na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Segundo informações da Polícia Militar, Gustavo perdeu o controle da motocicleta por volta das 7h, após esbarrar na lateral de um carro. Com o impacto, a moto atingiu uma árvore e o rapaz foi arremessado contra um muro de concreto. O capacete ficou deformado e o jovem sofreu ferimentos graves na cabeça.