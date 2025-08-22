Matou a esposa decapitada e guardou a cabeça com ele

Um crime brutal chocou a cidade de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Na manhã de quarta-feira (20), o corpo de Carolaynne Ferreira Santos foi encontrado decapitado e enterrado no quintal da própria casa. O principal suspeito, o marido da vítima, Jocicleberson de Jesus Rodrigues, confessou o feminicídio e foi preso.
A investigação começou após a tia da vítima registrar o desaparecimento. Segundo familiares, Carolaynne havia sido vista pela última vez no sábado (16). Mesmo assim, mensagens ainda foram enviadas do celular dela na terça-feira (19). O suspeito chegou a postar fotos da esposa nas redes sociais, pedindo informações sobre seu paradeiro.
Durante buscas, policiais militares notaram indícios de crime na residência: uma pá e uma enxada novas, respingos vermelhos próximos ao banheiro e terra remexida no quintal. Após escavações, o corpo foi localizado. No local também estavam o celular da vítima e a faca possivelmente usada no crime.
Pouco depois, a polícia recebeu informações de que Jocicleberson estaria escondido em outra casa. Ele foi localizado, detido e admitiu ter decapitado a esposa, enterrado o corpo e guardado a cabeça consigo.
Segundo as investigações, o feminicídio teria sido motivado pela decisão de Carolaynne de colocar fim ao relacionamento, marcado por constantes desentendimentos.
Moradores revoltados tentaram linchar o suspeito, mas foram contidos pela Polícia Militar. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de São Mateus.