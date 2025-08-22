24 de agosto de 2025
DRAMA FAMILIAR

Mulher dá à luz em São José e tenta jogar bebê no vaso sanitário

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Adenir Britto/PMSJC
Recém-nascida foi socorrida ao Hospital Municipal de São José (foto ilustrativa)
Recém-nascida foi socorrida ao Hospital Municipal de São José (foto ilustrativa)

Uma mulher deu à luz em casa, na região sul de São José dos Campos, e teria tentado jogar a recém-nascida no vaso sanitário, na noite dessa quinta-feira (22).

O caso aconteceu em uma residência no Jardim Oriente e foi confirmado por OVALE com moradores da localidade.

Segundo eles, a bebê foi resgatada por um vizinho e encaminhada ao Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial. A mãe também teria sido atendida.

A mulher teria dado à luz dentro do banheiro. Não há informações se a mãe teria tentado jogar a criança no vaso sanitário de forma deliberada ou se teria acontecido por acidente. Também não há confirmação se a bebê chegou a ser jogada dentro do vaso.

A menina teria nascido com quase 3 quilos e passa bem. Segundo moradores, a avó da criança pede doações de roupas e fraldas para a netinha.

O Hospital Municipal não pode fornecer informações a terceiros sobre pacientes em obediência à Lei Geral de Proteção de Dados.

