Mulher dá à luz em São José e tenta jogar bebê no vaso sanitário

Uma mulher deu à luz em casa, na região sul de São José dos Campos, e teria tentado jogar a recém-nascida no vaso sanitário, na noite dessa quinta-feira (22).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu em uma residência no Jardim Oriente e foi confirmado por OVALE com moradores da localidade.
Segundo eles, a bebê foi resgatada por um vizinho e encaminhada ao Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial. A mãe também teria sido atendida.
A mulher teria dado à luz dentro do banheiro. Não há informações se a mãe teria tentado jogar a criança no vaso sanitário de forma deliberada ou se teria acontecido por acidente. Também não há confirmação se a bebê chegou a ser jogada dentro do vaso.
A menina teria nascido com quase 3 quilos e passa bem. Segundo moradores, a avó da criança pede doações de roupas e fraldas para a netinha.
O Hospital Municipal não pode fornecer informações a terceiros sobre pacientes em obediência à Lei Geral de Proteção de Dados.