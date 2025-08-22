Jovem de 22 anos morre após reação alérgica a exame com contraste

Uma tragédia abalou a cidade de Rio do Sul (SC) na quarta-feira (20). A jovem Letícia Paul, de 22 anos, morreu após sofrer uma reação alérgica grave durante um exame de tomografia com contraste no Hospital Regional Alto Vale.

Segundo familiares, Letícia sofreu um choque anafilático logo após a aplicação da substância usada no exame. Apesar das tentativas da equipe médica em realizar manobras de reanimação, ela não resistiu.