‘Vai cuidar da tua vida’, diz Malafaia sobre críticos de áudios

No culto dessa quinta-feira (21), na sede da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, Silas Malafaia respondeu às críticas sobre os áudios em que aparece falando palavrões com Bolsonaro: “Vai cuidar da sua vida!”, afirmou o pastor.

Ele disse que não se arrepende do tom usado na conversa e afirmou que o vazamento só mostrou sua “integridade e honestidade de falar o que pensa”.