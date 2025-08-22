24 de agosto de 2025
‘Vai cuidar da tua vida’, diz Malafaia sobre críticos de áudios

Por Da redação | Rio de Janeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Silas Malafaia usa tempo de pregação em culto para fazer discurso político
Silas Malafaia usa tempo de pregação em culto para fazer discurso político

No culto dessa quinta-feira (21), na sede da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, Silas Malafaia respondeu às críticas sobre os áudios em que aparece falando palavrões com Bolsonaro: “Vai cuidar da sua vida!”, afirmou o pastor.

Ele disse que não se arrepende do tom usado na conversa e afirmou que o vazamento só mostrou sua “integridade e honestidade de falar o que pensa”.

Malafaia usou o momento de fala para criticar a ação policial que apreendeu o telefone celular e cadernos dele.

A operação da polícia ocorreu quando o pastor desembarcava de um voo vindo de Portugal, onde participou de um evento religioso.

“Se eu quisesse fugir, ficava em Portugal. Voltei ao Brasil porque não devo nada. Como apreendem o passaporte de um líder religioso respeitado? Isso é coisa do chefe da Gestapo”, disse o pastor.

Ele disse ainda que não deseja o mal de ninguém, mas disse que o ministro Alexandre de Moraes vai cair e que será julgado pelas leis de Deus.

