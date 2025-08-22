24 de agosto de 2025
Lote de restituição do IR 2025 paga R$ 41 milhões na RMVale

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Crédito bancário das 31.180 restituições será realizado ao longo do dia 29 de agosto
O quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2025 vai pagar R$ 41,7 milhões a contribuintes do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. O lote está disponível para consulta nesta sexta-feira (22) e também contempla restituições residuais de exercícios anteriores. O crédito bancário das 31.180 restituições será realizado ao longo do dia 29 de agosto. 

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (clique aqui), clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição".

A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

A Receita Federal do Brasil disse que assume o compromisso de realizar pagamento de restituições apenas em conta bancária de titularidade do contribuinte. Dessa forma, as rotinas de segurança impedem o pagamento caso ocorra erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta destino.

Para não haver prejuízo ao contribuinte, a RFB oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo agente financeiro Banco do Brasil pelo prazo de até um ano da primeira tentativa de crédito. Assim, o contribuinte poderá corrigir os dados bancários para uma conta de sua titularidade.

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

