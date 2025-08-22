Lote de restituição do IR 2025 paga R$ 41 milhões na RMVale

O quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2025 vai pagar R$ 41,7 milhões a contribuintes do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. O lote está disponível para consulta nesta sexta-feira (22) e também contempla restituições residuais de exercícios anteriores. O crédito bancário das 31.180 restituições será realizado ao longo do dia 29 de agosto.

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (clique aqui), clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição".