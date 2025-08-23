Preso com 160 kg de cocaína, homem atacou policial na Dutra

O homem preso na rodovia Presidente Dutra com 160 quilos de cocaína no carro, no Vale do Paraíba, jogou o veículo em cima de um policial rodoviário federal para tentar fugir dos agentes.

Ele foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na noite dessa quinta-feira (21), no km 18 da Dutra. Os policiais encontraram 160 quilos de cocaína e mais 250 litros de líquido utilizado para o refino da droga dentro do veículo do suspeito.