Sarah: 4 suspeitos de estupro coletivo são ouvidos e liberados

A Polícia Civil de Ubatuba ouviu, nesta sexta-feira (22), quatro homens suspeitos de envolvimento em um estupro coletivo contra Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 22 anos, encontrada morta há uma semana. Após prestarem depoimento, todos foram liberados.
De acordo com as investigações, os homens não têm ligação direta com o homicídio, mas confirmaram ter mantido relações sexuais com a vítima antes do crime. A polícia busca esclarecer se os atos foram consentidos ou se configuram violência sexual.
Sarah, que morava em Jundiaí, desapareceu em 9 de agosto. Seis dias depois, em 15 de agosto, seu corpo foi localizado próximo a uma cachoeira no bairro Rio Escuro. O laudo inicial apontou morte por estrangulamento.
O principal suspeito do crime é Alessandro Neves dos Santos, de 24 anos, que chegou a ser preso após confessar ter matado a jovem. Contudo, ele foi liberado pela Justiça no mesmo dia. Na última terça-feira (19), a Justiça voltou atrás e atendeu a um pedido do Ministério Público, decretando sua prisão temporária por 30 dias. Desde então, Alessandro está foragido.
Segundo a polícia, Alessandro teria enforcado a vítima após manter relação sexual com ela, momento em que estava sob efeito de cocaína e álcool. O acusado também teria indicado à polícia o local onde ocultou o corpo e detalhado a dinâmica do crime.
O caso segue em investigação.