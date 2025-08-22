Sarah: 4 suspeitos de estupro coletivo são ouvidos e liberados

A Polícia Civil de Ubatuba ouviu, nesta sexta-feira (22), quatro homens suspeitos de envolvimento em um estupro coletivo contra Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 22 anos, encontrada morta há uma semana. Após prestarem depoimento, todos foram liberados.

De acordo com as investigações, os homens não têm ligação direta com o homicídio, mas confirmaram ter mantido relações sexuais com a vítima antes do crime. A polícia busca esclarecer se os atos foram consentidos ou se configuram violência sexual.