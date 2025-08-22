Trisal faz barraco em hotel da região e termina na polícia

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em um hotel de Campos do Jordão. O caso aconteceu por volta das 23h, no Hotel Solar Isabel, na rua Dr. Plínio Barbosa Lima.

De acordo com o boletim policial, a equipe foi chamada pelo recepcionista do hotel, que relatou uma briga no quarto 214. No local, os policiais identificaram que se tratava de um trisal envolvido em discussão que evoluiu para agressões físicas.