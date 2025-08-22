24 de agosto de 2025
PROBLEMA

Trisal faz barraco em hotel da região e termina na polícia

Por Leandro Vaz | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Delegacia onde o caso foi registrado
Delegacia onde o caso foi registrado

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em um hotel de Campos do Jordão. O caso aconteceu por volta das 23h, no Hotel Solar Isabel, na rua Dr. Plínio Barbosa Lima.

De acordo com o boletim policial, a equipe foi chamada pelo recepcionista do hotel, que relatou uma briga no quarto 214. No local, os policiais identificaram que se tratava de um trisal envolvido em discussão que evoluiu para agressões físicas.

As partes, duas mulheres e um homem, apresentavam escoriações leves. Elas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal, onde receberam atendimento médico e foram liberadas.

Posteriormente, todos foram conduzidos ao 1º Distrito Policial de Campos do Jordão, onde a ocorrência foi registrada como lesão corporal recíproca. Durante o procedimento, os envolvidos entraram em acordo e decidiram não prosseguir com a denúncia.

