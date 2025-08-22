Dupla morre após roubar moto, pizza e refrigerante de entregador

Dois homens suspeitos de roubar a moto de um entregador de pizza morreram em confronto com a Polícia Militar do Paraná entre a noite de quarta-feira (21) e a madrugada de quinta-feira (22). O caso aconteceu no bairro Uberaba, em Curitiba, depois que equipes do 20º Batalhão identificaram a motocicleta com alerta de roubo.

Segundo a PM, os policiais tentaram realizar a abordagem, mas os suspeitos reagiram e atiraram contra a equipe, dando início a uma troca de tiros. Ambos foram baleados e morreram no local.