Dupla morre após roubar moto, pizza e refrigerante de entregador

Dois homens suspeitos de roubar a moto de um entregador de pizza morreram em confronto com a Polícia Militar do Paraná entre a noite de quarta-feira (21) e a madrugada de quinta-feira (22). O caso aconteceu no bairro Uberaba, em Curitiba, depois que equipes do 20º Batalhão identificaram a motocicleta com alerta de roubo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a PM, os policiais tentaram realizar a abordagem, mas os suspeitos reagiram e atiraram contra a equipe, dando início a uma troca de tiros. Ambos foram baleados e morreram no local.
Um dos homens, de 33 anos, tinha quatro mandados de prisão em aberto, incluindo acusações por latrocínio e homicídio. O outro suspeito ainda não foi identificado.
De acordo com relatos da polícia, um familiar de um dos mortos chegou a declarar que ele “morreria feliz com o que estava fazendo”, caso fosse abordado.
A ocorrência foi registrada e está sob investigação.