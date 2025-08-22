'Amor eterno': idosa morre 4h após o falecimento do marido

A cidade histórica de São João del-Rei, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, está comovida após a morte de um casal de idosos com apenas quatro horas de diferença. O caso aconteceu na última quarta-feira (19) e mobilizou moradores e familiares.
Sebastião Francisco de Abreu, de 72 anos, enfrentava problemas de saúde e passou cerca de 40 dias internado em um hospital da cidade. Ele faleceu por volta das 22h.
A esposa, Almenzinda Maria da Fonseca de Abreu, de 71 anos, conhecida carinhosamente como Dona Neusa do Monte Rey, passou mal no mesmo dia e foi levada para uma UPA. Sem saber da morte do marido, ela faleceu às 2h da madrugada, pouco depois de Sebastião.
As causas das mortes não foram divulgadas oficialmente. Nas redes sociais, amigos e moradores lamentaram a partida quase simultânea do casal.
“Amor eterno! Que continuem muito felizes na eternidade. E que Deus console os que ficam”, escreveu uma moradora em homenagem emocionante.
O caso ganhou grande repercussão na cidade, marcada pela história de amor e cumplicidade de Sebastião e Almenzinda, que deixam filhos, netos e um legado de união.