'Amor eterno': idosa morre 4h após o falecimento do marido

A cidade histórica de São João del-Rei, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, está comovida após a morte de um casal de idosos com apenas quatro horas de diferença. O caso aconteceu na última quarta-feira (19) e mobilizou moradores e familiares.

Sebastião Francisco de Abreu, de 72 anos, enfrentava problemas de saúde e passou cerca de 40 dias internado em um hospital da cidade. Ele faleceu por volta das 22h.