PRF apreende 160 kg de cocaína na Dutra após ataque e perseguição

Após sofrer ataque e perseguir o suspeito na rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem e apreendeu 160 quilos de cocaína e mais 250 litros de líquido utilizado para o refino da droga.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (21), por volta de 21h20, no km 18 da Via Dutra, quando uma equipe da PRF estava de plantão da unidade de Lavrinhas.