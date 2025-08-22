PRF apreende 160 kg de cocaína na Dutra após ataque e perseguição

Após sofrer ataque e perseguir o suspeito na rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem e apreendeu 160 quilos de cocaína e mais 250 litros de líquido utilizado para o refino da droga.
O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (21), por volta de 21h20, no km 18 da Via Dutra, quando uma equipe da PRF estava de plantão da unidade de Lavrinhas.
Os policiais deram ordem de parada para um veículo Montana de cor azul, cujo motorista não acatou e jogou o carro na direção da equipe, atropelando um dos agentes.
Os policiais atiraram nos pneus do veículo, mas o motorista não parou e fugiu. Os agentes começaram o acompanhamento tático até que o motorista perdeu o controle da direção na altura do km 15 da Via Dutra, colidindo nas canaletas laterais da rodovia e danificando as rodas dianteiras.
O condutor abandonou o veículo e tentou fugir a pé pela pista, mas foi atropelado por um veículo não identificado, sofrendo lesões moderadas.
O resgate médico da concessionária CCR Rio-SP foi acionado e atendeu o policial ferido e o suspeito. Segundo a PRF, o policial sofreu lesões nos membros superiores e inferiores, sendo constatadas fraturas em dois locais distintos do pé direito.
No veículo do suspeito, os policiais encontraram seis sacos contendo substância análoga a cloridrato de cocaína, totalizando 160 quilos, e cinco galões de 50 litros com produto líquido ácido análogo ao utilizado para refino de drogas, num total de 250 litros.
Outras prisões.
Além disso, no km 39 da Via Dutra, no trecho de Cachoeira Paulista, a Polícia Militar abordou um veículo Ka de cor branca, que possivelmente atuava como batedor do Montana.
Após checagem, foi constatado que o motorista já havia sido preso pela PRF em Minas Gerais em 2019, quando tentou fugir da equipe, mas foi capturado e preso por transportar 50 quilos de maconha e 20 quilos de pasta base de cocaína. O outro ocupante também tinha passagem por tráfico de drogas.
Os três envolvidos, os veículos e as substâncias apreendidas foram encaminhados à Polícia Federal em Cruzeiro, para os procedimentos de Polícia Judiciária.