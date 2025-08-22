Qual a previsão tempo para São José no fim de semana? Confira

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVale) terá um fim de semana de sol entre nuvens e temperaturas amenas, de acordo com dados do Climatempo. Apesar da presença de nebulosidade em alguns períodos do dia, não há previsão de chuva para as cidades da região.

Em São José dos Campos, o sábado (23) será de calor, com mínima de 15°C e máxima de 30°C. O sol aparece entre nuvens durante a tarde e a noite segue com nebulosidade, mas sem chuva. No domingo (24), a temperatura cai um pouco, variando entre 14°C e 24°C, com o mesmo cenário: sol e muitas nuvens, sem precipitação.