CLIMA

Qual a previsão tempo para São José no fim de semana? Confira

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVale) terá um fim de semana de sol entre nuvens e temperaturas amenas, de acordo com dados do Climatempo. Apesar da presença de nebulosidade em alguns períodos do dia, não há previsão de chuva para as cidades da região.

Em São José dos Campos, o sábado (23) será de calor, com mínima de 15°C e máxima de 30°C. O sol aparece entre nuvens durante a tarde e a noite segue com nebulosidade, mas sem chuva. No domingo (24), a temperatura cai um pouco, variando entre 14°C e 24°C, com o mesmo cenário: sol e muitas nuvens, sem precipitação.

Em Taubaté, o sábado será de calor intenso, com mínima de 15°C e máxima de 31°C. O céu terá poucas nuvens ao longo do dia, mas à noite a nebulosidade aumenta. No domingo, a mínima segue em 15°C e a máxima chega a 28°C. O dia será ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e muitas nuvens durante a tarde e a noite.

Já em Guaratinguetá, o clima será parecido. No sábado, os termômetros variam entre 15°C e 31°C, com sol e algumas nuvens, mas sem chuva. No domingo, as temperaturas se mantêm estáveis, oscilando entre 15°C e 31°C, com aumento de nuvens à tarde e céu mais carregado à noite, mas sem registro de precipitação.

No Litoral Norte, em Caraguatatuba, o sábado será de muitas nuvens, com aberturas de sol, mínima de 19°C e máxima de 29°C. No domingo, o tempo fica mais fresco, com mínima de 18°C e máxima de 21°C, marcado por sol entre muitas nuvens durante todo o dia.

Na serra, em Campos do Jordão, o clima será típico de inverno, com temperaturas mais baixas. Tanto no sábado quanto no domingo, a mínima será de 14°C e a máxima de 24°C. Em ambos os dias, o sol aparece entre muitas nuvens, especialmente à tarde e à noite, mas sem chance de chuva.

Assim, o fim de semana na RMVale promete ser agradável para atividades ao ar livre, com predomínio do sol, mas também com períodos de maior nebulosidade.

