Polícia enquadra dois suspeitos traficando na região norte de SJC

A Polícia Militar prendeu dois homens em flagrante por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (21), no bairro Alto da Ponte, em São José dos Campos. A ação ocorreu na rua José Pereira Filho, região conhecida pela prática do crime.
Segundo o boletim de ocorrência, os policiais avistaram dois homens realizando a venda de entorpecentes a um terceiro. Com a aproximação da viatura, o comprador conseguiu fugir, enquanto os suspeitos entraram em uma residência aparentemente abandonada.
Dentro do imóvel, um rapaz de 26 anos foi abordado portando sacolas com drogas e dinheiro espalhado pelo local. Já o outro, de 34 anos, foi detido no quintal.
Na ação, foram apreendidos cinco celulares, R$ 73,05 em espécie e diferentes tipos de entorpecentes: 75 gramas de cocaína (43 supositórios), 55 gramas de crack (86 pedras), 270 gramas de maconha (84 porções) e 80 ml de lança-perfume (6 frascos).
Os suspeitos negaram envolvimento com o tráfico, alegando serem apenas usuários. No entanto, o delegado responsável decretou a prisão em flagrante destacando que a quantidade e a forma de acondicionamento evidenciam o comércio ilícito.
Os dois foram indiciados e encaminhados à cadeia pública, onde permanecerão à disposição da Justiça.