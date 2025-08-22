Polícia enquadra dois suspeitos traficando na região norte de SJC

A Polícia Militar prendeu dois homens em flagrante por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (21), no bairro Alto da Ponte, em São José dos Campos. A ação ocorreu na rua José Pereira Filho, região conhecida pela prática do crime.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais avistaram dois homens realizando a venda de entorpecentes a um terceiro. Com a aproximação da viatura, o comprador conseguiu fugir, enquanto os suspeitos entraram em uma residência aparentemente abandonada.