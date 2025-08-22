A bordo de Land Rover, jovem é preso com pistola no Vale

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na noite de quinta-feira (21), um homem de 29 anos em Jacareí, por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. O caso foi registrado no plantão da Delegacia Seccional da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, W.A.O conduzia uma Land Rover Evoque pela rua Marquês do Maranhão, no Jardim Pitoresco, quando foi abordado por policiais militares. Durante a revista pessoal e no veículo, nada de irregular foi encontrado. No entanto, o motorista afirmou possuir uma arma em sua residência.