PENSÃO ALIMENTÍCIA

Homem é preso por falta de pagamento de pensão em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia foi preso por policiais da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). A prisão ocorreu na noite do dia 21, em São José dos Campos.

A equipe recebeu uma denúncia, via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), de que o suspeito estaria com seu veículo na praça Ouro Preto. Os policiais se deslocaram até o local e o encontraram na rua Uberlândia.

Após a abordagem, foi verificado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. O homem foi levado para a Central de Polícia Judiciária, onde ficou à disposição da Justiça.

