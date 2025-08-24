Homem é preso por falta de pagamento de pensão em SJC

Um homem procurado pela Justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia foi preso por policiais da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). A prisão ocorreu na noite do dia 21, em São José dos Campos.

A equipe recebeu uma denúncia, via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), de que o suspeito estaria com seu veículo na praça Ouro Preto. Os policiais se deslocaram até o local e o encontraram na rua Uberlândia.