Mulher mata marido com câncer, 2 filhos e tira a sua própria vida

Uma tragédia abalou a pequena cidade de Madbury, em New Hampshire (EUA), nesta segunda-feira (18). Uma mulher de 34 anos matou a tiros o marido, que enfrentava um câncer em estágio terminal, além de dois dos três filhos do casal. Em seguida, ela tirou a própria vida.

De acordo com a polícia local e relatos de amigos próximos, a mulher sofria com dificuldades financeiras e passava por um intenso estresse emocional nos últimos meses.