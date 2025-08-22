Mulher mata marido com câncer, 2 filhos e tira a sua própria vida

Uma tragédia abalou a pequena cidade de Madbury, em New Hampshire (EUA), nesta segunda-feira (18). Uma mulher de 34 anos matou a tiros o marido, que enfrentava um câncer em estágio terminal, além de dois dos três filhos do casal. Em seguida, ela tirou a própria vida.
De acordo com a polícia local e relatos de amigos próximos, a mulher sofria com dificuldades financeiras e passava por um intenso estresse emocional nos últimos meses.
O filho mais novo, de apenas 3 anos, sobreviveu ao ataque e foi encontrado ileso dentro da residência. Ele está agora sob os cuidados de familiares.
As autoridades seguem investigando o caso, que já é tratado como uma tragédia familiar sem precedentes na região.
A notícia vem ganhando grande repercussão nos Estados Unidos e nas redes sociais pela gravidade do episódio e pelo contexto delicado em que ocorreu.