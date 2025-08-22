Jovem de condomínio é presa por furto em supermercado no Vale

Uma jovem moradora de condomínio em Caçapava foi presa em flagrante por furto em supermercado. A prisão da mulher de 19 anos aconteceu nessa quinta-feira (21), por volta de 11h50, quando seguranças notaram movimento suspeito pelas câmeras de monitoramento do supermercado, localizado na rodovia João do Amaral Gurgel.
De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem, depois de monitorada, foi abordada no estacionamento do supermercado. Ela estava acompanhada de um adolescente, de 16 anos, qualificado como infrator no documento policial.
Os dois já haviam sido abordados no dia 15 de agosto, quando foram flagrados furtando produtos, na ocasião usando uma criança. Nessa quinta, eles foram monitorados ao entrarem no supermercado e, durante a observação, os seguranças puderam verificar que a mulher escondia os produtos na roupa, sendo dois xampus/condicionadores, no valor de R$ 99,80.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, a jovem mora em um condomínio de médio padrão na mesma rodovia e o adolescente seria namorado dela.
Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, no furto do dia 15 de agosto, a jovem usou a irmã, uma menor de idade, para furtar e esconder os produtos na menina.
O delegado de plantão ratificou a voz de prisão em flagrante, sem direito à fiança. A jovem vai responder pelos crimes de furto e corrupção de menores e vai passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (22).