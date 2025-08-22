Jovem de condomínio é presa por furto em supermercado no Vale

Uma jovem moradora de condomínio em Caçapava foi presa em flagrante por furto em supermercado. A prisão da mulher de 19 anos aconteceu nessa quinta-feira (21), por volta de 11h50, quando seguranças notaram movimento suspeito pelas câmeras de monitoramento do supermercado, localizado na rodovia João do Amaral Gurgel.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem, depois de monitorada, foi abordada no estacionamento do supermercado. Ela estava acompanhada de um adolescente, de 16 anos, qualificado como infrator no documento policial.