24 de agosto de 2025
ACIDENTE NA REGIÃO

URGENTE: Caminhão tomba na Tamoios e deixa motorista ferido

Por Jesse Nascimento | Caraguatatuba
Motorista do caminhão ficou levemente ferido
Um caminhão carregado de brita tombou no trecho de serra da Rodovia dos Tamoios em Caraguatatuba. O tombamento aconteceu na altura do km 71, da Serra Antiga, na manhã desta sexta-feira (22).

De acordo com informações da Concessionária Tamoios, que administra a rodovia, uma pessoa, o motorista do caminhão, ficou levemente ferido. O tombamento não interfere no trânsito no local.

As equipes da Tamoios estão no local para realizar a orientação do trânsito e trabalhar na logística para o destombamento da carreta.

