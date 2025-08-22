URGENTE: Caminhão tomba na Tamoios e deixa motorista ferido

Um caminhão carregado de brita tombou no trecho de serra da Rodovia dos Tamoios em Caraguatatuba. O tombamento aconteceu na altura do km 71, da Serra Antiga, na manhã desta sexta-feira (22).

De acordo com informações da Concessionária Tamoios, que administra a rodovia, uma pessoa, o motorista do caminhão, ficou levemente ferido. O tombamento não interfere no trânsito no local.