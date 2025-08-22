VÍDEO: Pitbull ataca e mata cão caramelo em rua de São José

Um cão da raça Pitbull atacou e matou um cão caramelo, sem raça definida, numa rua do bairro Pinheirinho dos Palmares, na região sudeste de São José dos Campos. A cena, que foi filmada, surpreendeu moradores pela violência do animal, que estava sem focinheira.

Segundo informações de protetoras, os dois cães têm tutoras e estavam na rua do bairro, quando o Pitbull atacou o cãozinho caramelo, que havia saído de casa com a tutora para andar pelo local. Moradores disseram que o caso ocorreu na manhã de quarta-feira (20).