VÍDEO: Pitbull ataca e mata cão caramelo em rua de São José

Um cão da raça Pitbull atacou e matou um cão caramelo, sem raça definida, numa rua do bairro Pinheirinho dos Palmares, na região sudeste de São José dos Campos. A cena, que foi filmada, surpreendeu moradores pela violência do animal, que estava sem focinheira.
Segundo informações de protetoras, os dois cães têm tutoras e estavam na rua do bairro, quando o Pitbull atacou o cãozinho caramelo, que havia saído de casa com a tutora para andar pelo local. Moradores disseram que o caso ocorreu na manhã de quarta-feira (20).
O vídeo mostra a cena de ataque, com o Pitbull mordendo na região do pescoço do outro animal. Tutores ainda tentaram afastar os cães, mas sem sucesso. O cãozinho caramelo morreu em decorrência do ataque do Pitbull.
O caso repercutiu nas redes sociais e reacendeu o debate sobre posse responsável de animais e a eficiência da fiscalização para o obrigatório uso de equipamentos de contenção em animais de grande porte.
“A minha denúncia é para ressaltar o problema que a gente vem sofrendo com pessoas que adquirem um animal desse porte, mas não têm a mínima condição e infraestrutura de criar um animal como o Pitbull”, disse a autônoma Daniana Martins, mais conhecida como ‘Tia Dany’, há 10 anos atuando na proteção animal.
“Os animais vêm sofrendo preconceito por causa da irresponsabilidade de tutores que adquirem esse animal sem ter a mínima condição de mantê-los, de saber criá-los e acabam gerando esse tipo de acidente que vem sendo corriqueiro na nossa cidade.”
Segundo ela, o bairro do Pinheirinho dos Palmares tem sido marcado pelo “alto índice de abandono e animais na rua”.
“São denúncias e incidentes que vêm ocorrendo na nossa cidade e que a prefeitura, a fiscalização, demora muito para agir”, disse a protetora.
Outro lado.
A Prefeitura de São José dos Campos informou que está apurando o caso para identificar o possível tutor do animal e acionar as autoridades responsáveis para tomar as providências cabíveis.
Sobre o Pinheirinho dos Palmares, a administração municipal informou que não é uma área abandonada pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), tendo em vista que já foram atendidos cerca de 1.000 pets no bairro, com castrações, microchipagens e vacinação antirrábica, além de orientações sobre posse e adoção responsável, em eventos como o Castramóvel e Prefeitura com Você, que tiveram edições mais recentes realizadas na Emefi Prof. Maria Antonieta Ferreira Payar, em julho e agosto, respectivamente.