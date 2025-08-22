Homem é preso levando 1,5 kg de drogas em carro na Dutra, no Vale

Um homem foi preso pela Polícia Militar transportando drogas em Pindamonhangaba, na noite de quinta-feira (21), por volta das 20h15.
Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam o suspeito transportando drogas em um veículo na rodovia Presidente Dutra, na altura do km 97.
Com o suspeito, os policiais apreenderam dois tijolos de maconha (1,571 kg), ?R$ 2.000 em dinheiro, um aparelho celular e um veículo GM Vectra.
A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Taubaté.
No final da tarde de quinta, policiais do Baep prenderam um homem que tinha dois mandados em aberto da Justiça do Estado do Rio de Janeiro em seu desfavor.
O foragido foi capturado no bairro Ouro Verde, em Pindamonhangaba, e conduzido à Central de Flagrantes de Pindamonhangaba, onde permaneceu preso.