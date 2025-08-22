Homem é preso levando 1,5 kg de drogas em carro na Dutra, no Vale

Um homem foi preso pela Polícia Militar transportando drogas em Pindamonhangaba, na noite de quinta-feira (21), por volta das 20h15.

Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam o suspeito transportando drogas em um veículo na rodovia Presidente Dutra, na altura do km 97.