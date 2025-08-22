Com 6 derrotas seguidas, São José Futsal encara o Magnus pela LNF

O São José Futsal recebe o Magnus na noite desta sexta-feira (22), a partir das 20h30, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela 18ª rodada da primeira fase da edição 2025 da LNF (Liga Nacional de Futsal).
E o time joseense, comandado pelo técnico Gabriel Oliveira, vem de seis derrotas consecutivas na competição, a qual inicia a rodada em 20º lugar, com 10 pontos ganhos, já 12 atrás da zona de classificação entre os 16 primeiros.
No jogo passado, o São José perdeu em casa por 2 a 1 para o Atlântico de Erechim, terceiro colocado do torneio. Assim, tenta a recuperação imediata para tentar novamente brigar pela vaga.
O problema é que terá pela frente um rival que está em segundo lugar, com apenas duas derrotas, e 41 pontos somados. No jogo anterior, o Magnus empatou em casa por 3 a 3 com o Santo André, em resultado considerado surpreendente.
Mas, se o São José ao menos somar um ponto logo mais, já será um alento para brecar a série negativa na competição nacional.