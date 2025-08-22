Unitau vai contratar professores em Caraguá, Cruzeiro e Taubaté

A Unitau (Universidade de Taubaté) abriu inscrições para concurso público que prevê a contratação de 21 professores. As inscrições podem ser feitas até as 18h do dia 10 de setembro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O concurso público referente ao edital 006/2025 possui oportunidades para docentes interessados em atuar em Caraguatatuba, no recém-inaugurado campus de Cruzeiro ou em Taubaté.