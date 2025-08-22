24 de agosto de 2025
ENSINO

Unitau vai contratar professores em Caraguá, Cruzeiro e Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Unitau
Aula na Unitau (Universidade de Taubaté)
Aula na Unitau (Universidade de Taubaté)

A Unitau (Universidade de Taubaté) abriu inscrições para concurso público que prevê a contratação de 21 professores. As inscrições podem ser feitas até as 18h do dia 10 de setembro.

O concurso público referente ao edital 006/2025 possui oportunidades para docentes interessados em atuar em Caraguatatuba, no recém-inaugurado campus de Cruzeiro ou em Taubaté.

Em Taubaté, são 11 vagas, disponíveis para os departamentos de Biociências, Ciências Médicas, Ciências Agrárias, Engenharia e Computação, Ciências Sociais e Educação e Comunicação e Negócios.

Para o campus de Caraguatatuba, são oito vagas, sendo todas para o Departamento de Ciências Médicas. Em Cruzeiro, são duas vagas disponíveis também para o Departamento de Ciências Médicas.

A data, local e horário de realização da prova escrita serão divulgados com até uma semana de antecedência à realização na aba de concursos do site da Unitau (clique aqui).

As seleções são compostas por três etapas: escrita, didática e avaliação de títulos. O edital pode ser consultado neste link (clique aqui).

Plano de Carreira.

A remuneração é de R$ 1.086,00 mensais, equivalentes à prestação de oito horas de trabalho semanal. A Unitau oferece ainda benefícios como auxílio-alimentação de R$546,92 e bolsa de estudos.

O professor aprovado em concurso possui acesso às clínicas de psicologia, nutrição, fisioterapia e odontologia, além de anuênio, estabilidade, licença-prêmio, promoção na carreira docente e a possibilidade de concessão da bolsa de estudos para o cônjuge e os filhos. A Unitau também oferece plano médico, odontológico e auxílio-funeral.

