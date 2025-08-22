Receita apreende peças de armamentos clandestinos vindos dos EUA

A Receita Federal apreendeu, neste mês de agosto, partes e componentes de armamentos de importação restrita, em encomendas internacionais enviadas dos Estados Unidos para o Brasil.

As mercadorias foram apreendidas no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), e tinham como destino a cidade de São Paulo. Elas estavam ocultas em transmissores de brinquedos de controle remoto, caixas de piscinas e junto a peças de cadeiras de escritório.