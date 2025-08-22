Homem condenado por tráfico de drogas é preso na região

Policiais Militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um criminoso procurado pela Justiça na noite de quinta-feira (21), no bairro Parque das Rodovias, em Lorena.

A equipe realizou a abordagem e constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi detido e conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos legais.