Homem preso pela polícia com arma falsa na região

Um homem foi preso no bairro Pontilhão, em Cruzeiro, por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). A ocorrência foi registrada na madrugada desta sexta-feira (22), após a equipe ser acionada para atender a um caso de agressão e ameaça.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No local, os policiais abordaram o suspeito e encontraram um simulacro de pistola. O criminoso foi detido e levado para a delegacia de Cruzeiro, onde a ocorrência foi registrada.