Novo acesso para Chácara Reunidas facilita trânsito na Dutra

Para o motorista que trafega pela pista expressa sentido Rio de Janeiro no trecho de São José dos Campos e deseja seguir em direção ao Bairro Chácara Reunidas e à empresa Century, o novo acesso da pista expressa para a marginal, no km 157,300, já estará disponível a partir das 7h desta sexta-feira (22).

O acesso provisório no km 156,200 será fechado para que a RioSP avance com as obras de ampliação.