24 de agosto de 2025
VIA DUTRA

Novo acesso para Chácara Reunidas facilita trânsito na Dutra

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação

Para o motorista que trafega pela pista expressa sentido Rio de Janeiro no trecho de São José dos Campos e deseja seguir em direção ao Bairro Chácara Reunidas e à empresa Century, o novo acesso da pista expressa para a marginal, no km 157,300, já estará disponível a partir das 7h desta sexta-feira (22).

O acesso provisório no km 156,200 será fechado para que a RioSP avance com as obras de ampliação.

Essa nova via deve dar mais fluidez e agilidade para quem quer acessar o bairro e a empresa.

Os motoristas que estão se deslocando de Jacareí para São José dos Campos podem seguir diretamente pela pista expressa.

A concessionária reforça a importância de respeitar a sinalização e os limites de velocidade.

