Homem tem queimaduras após motor explodir e causar um incêndio

Um incêndio atingiu a Casa do Óleo em São Sebastião, no bairro Pontal da Cruz. A ocorrência foi registrada na tarde de quinta-feira (21).
O Corpo de Bombeiros foi acionado após um tambor de óleo de motor explodir, provocando o fogo.
Um funcionário conseguiu apagar as chamas, mas um colega sofreu queimaduras no rosto, pescoço, braços e pés. A vítima foi socorrida pelo Samu e levada para a UPA Central.
O local foi inspecionado e isolado pelos bombeiros, ficando sob a custódia da polícia até a chegada da perícia para investigar as causas do ocorrido.