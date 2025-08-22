24 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Explosão

Homem tem queimaduras após motor explodir e causar um incêndio

Por Da Redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação

Um incêndio atingiu a Casa do Óleo em São Sebastião, no bairro Pontal da Cruz. A ocorrência foi registrada na tarde de quinta-feira (21).

O Corpo de Bombeiros foi acionado após um tambor de óleo de motor explodir, provocando o fogo.

Um funcionário conseguiu apagar as chamas, mas um colega sofreu queimaduras no rosto, pescoço, braços e pés. A vítima foi socorrida pelo Samu e levada para a UPA Central.

O local foi inspecionado e isolado pelos bombeiros, ficando sob a custódia da polícia até a chegada da perícia para investigar as causas do ocorrido.

