Homem tem queimaduras após motor explodir e causar um incêndio

Um incêndio atingiu a Casa do Óleo em São Sebastião, no bairro Pontal da Cruz. A ocorrência foi registrada na tarde de quinta-feira (21).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Corpo de Bombeiros foi acionado após um tambor de óleo de motor explodir, provocando o fogo.