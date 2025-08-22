É hoje! Busca Busca inaugura novas lojas em SJC; veja

É hoje a inauguração de novas lojas do Busca Busca em São José dos Campos! O empreendimento, localizado no antigo Shopping Faro, no Calçadão da rua Sebastião Humel, abre oficialmente as portas de uma megaloja de cosméticos, além de uma ótica e uma loja de capinhas de celulares, nesta sexta-feira (22).

Segundo o empresário Alex Ye, dono do espaço, a nova loja de cosméticos oferecerá produtos de qualidade a preços competitivos, como itens que custam R$ 59, enquanto em outras lojas da cidade chegam a R$ 70.