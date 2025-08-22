24 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CHEFE DO BENEFÍCIO

É hoje! Busca Busca inaugura novas lojas em SJC; veja

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Busca Busca inaugura novas lojas em SJC; veja
Busca Busca inaugura novas lojas em SJC; veja

É hoje a inauguração de novas lojas do Busca Busca em São José dos Campos! O empreendimento, localizado no antigo Shopping Faro, no Calçadão da rua Sebastião Humel, abre oficialmente as portas de uma megaloja de cosméticos, além de uma ótica e uma loja de capinhas de celulares, nesta sexta-feira (22).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o empresário Alex Ye, dono do espaço, a nova loja de cosméticos oferecerá produtos de qualidade a preços competitivos, como itens que custam R$ 59, enquanto em outras lojas da cidade chegam a R$ 70.

A ótica terá atendimento especializado, incluindo consultas oftalmológicas no local e entrega de óculos prontos no mesmo dia.

A inauguração faz parte da expansão do Busca Busca, que já recebeu recentemente uma loja de relógios digitais e outra de bolsas. Ye revelou que novas unidades de importadores devem ser abertas até o fim do ano, e que imóveis vizinhos ao shopping já foram adquiridos para ampliar ainda mais o espaço, que teve inauguração parcial em 8 de julho e vem movimentando o comércio do centro da cidade.