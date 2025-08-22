Mulher grávida corta o pescoço do marido após briga

Uma mulher grávida de 32 anos tentou matar o marido durante uma briga doméstica, deixando-o com ferimentos graves no pescoço e no rosto. O homem sobreviveu após receber atendimento médico de emergência.
O caso ocorreu no bairro Santo Antônio, em Caratinga, no Vale do Rio Doce, na quarta-feira (20/8). Segundo a Polícia Militar, a gestante disse que reagiu após ser agredida pelo companheiro com cabeçadas e joelhadas.
Ela teria desferido duas facadas contra o marido, mas foi contida antes de causar ferimentos fatais. A lâmina usada no ataque foi encontrada escondida na capa do celular da mulher, enquanto outras facas estavam atrás do sofá.
O homem recebeu atendimento no pronto-socorro municipal, onde a médica responsável informou que o corte no pescoço esteve a poucos milímetros de atingir regiões vitais. O laudo médico também registrou lesões no rosto e indicativos de uso de álcool e drogas.