Mulher grávida corta o pescoço do marido após briga

Uma mulher grávida de 32 anos tentou matar o marido durante uma briga doméstica, deixando-o com ferimentos graves no pescoço e no rosto. O homem sobreviveu após receber atendimento médico de emergência.

O caso ocorreu no bairro Santo Antônio, em Caratinga, no Vale do Rio Doce, na quarta-feira (20/8). Segundo a Polícia Militar, a gestante disse que reagiu após ser agredida pelo companheiro com cabeçadas e joelhadas.