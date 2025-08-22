Mataram homem com marretada, cortaram garganta e queimaram corpo

Dois homens, de 27 e 37 anos, foram indiciados por homicídio triplamente qualificado, destruição de cadáver e furto qualificado. O crime aconteceu no início de agosto e teve como vítima um homem de 31 anos.

O caso ocorreu em Divino das Laranjeiras, na região do Rio Doce, Minas Gerais. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a vítima foi atraída para uma emboscada com o falso pretexto de receber o pagamento de uma dívida. O ataque foi planejado, incluindo a preparação da marreta que seria utilizada para agredi-la.