Mataram homem com marretada, cortaram garganta e queimaram corpo

Dois homens, de 27 e 37 anos, foram indiciados por homicídio triplamente qualificado, destruição de cadáver e furto qualificado. O crime aconteceu no início de agosto e teve como vítima um homem de 31 anos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
O caso ocorreu em Divino das Laranjeiras, na região do Rio Doce, Minas Gerais. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a vítima foi atraída para uma emboscada com o falso pretexto de receber o pagamento de uma dívida. O ataque foi planejado, incluindo a preparação da marreta que seria utilizada para agredi-la.
Ao chegar ao local, o homem sofreu golpes na cabeça, foi levado ao banheiro da residência, agredido novamente e teve a garganta cortada. Durante a madrugada, o corpo foi colocado em sacos de lixo, transportado em uma motocicleta até uma área isolada e incendiado com gasolina, numa tentativa de ocultar provas e dificultar a identificação.
Ainda conforme a investigação, a motocicleta usada para transportar o corpo pertencia à vítima, caracterizando também o crime de furto qualificado. Os autores permanecem sob investigação e à disposição da Justiça.