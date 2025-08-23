Vale: 2º semestre tem 12% a mais em mortes no trânsito do que 1º

O período do segundo semestre costuma ter mais mortes em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba do que os primeiros seis meses, de acordo com a série histórica do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).

Em 2025, o segundo semestre começou com 35 mortes em julho, acima dos 34 óbitos no trânsito no mesmo mês do ano passado. Já o primeiro semestre terminou com 196 vidas perdidas em acidentes na região, 14% acima dos 172 mortos do mesmo intervalo no ano passado.