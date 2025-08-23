Vale: 2º semestre tem 12% a mais em mortes no trânsito do que 1º

O período do segundo semestre costuma ter mais mortes em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba do que os primeiros seis meses, de acordo com a série histórica do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em 2025, o segundo semestre começou com 35 mortes em julho, acima dos 34 óbitos no trânsito no mesmo mês do ano passado. Já o primeiro semestre terminou com 196 vidas perdidas em acidentes na região, 14% acima dos 172 mortos do mesmo intervalo no ano passado.
A tendência é que o segundo semestre de 2025 seja mais mortal do que o primeiro, podendo bater o recorde de mortes em acidentes na região. Na média, o Vale registra 12% a mais em mortes na parte final do ano do que nos primeiros seis meses.
Considerando o período de 2015 a 2024, em apenas dois desses 10 anos o segundo semestre teve menos mortes do que o primeiro: 2022 (174 no 1º e 159 no 2º) e em 2015 (209 / 208).
Nos demais, o período de julho a dezembro foi sempre mais mortal, como no ano passado (172 / 209), em 2020 (144 / 182) e em 2017 (146 / 210) – a maior diferença da série histórica.
No mês de agosto de 2025, por exemplo, a região registrou 10 mortes nos quatro primeiros dias, o que vai impactar negativamente os números do mês e do segundo semestre.
Isso ameaça fazer de 2025 o ano com mais mortes em acidentes de trânsito desde 2015. Até o momento, o recorde está com 2015 (417), 2016 (415) e 2024 (381).