Motociclistas são 42% das vítimas fatais em acidente no Vale

Os motociclistas representam 42% das mortes em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba neste ano, com 97 óbitos em um total de 231 vidas perdidas em rodovias e vias urbanas, de janeiro a julho, segundo o Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).
Nenhum outro tipo de veículo fez mais vítimas do que as motos. Os automóveis foram responsáveis por 58 mortes, 25% da totalidade do Vale. As bicicletas aparecem em terceiro, com 33 vidas perdidas e 14% do total. Os pedestres tiveram 27 óbitos, que representaram 11,69%.
Nos sete primeiros meses do ano, o número de motoqueiros mortos cresceu na comparação com o mesmo período de 2024, passando de 94 para 97.
No acumulado da série histórica do Infosiga, que começa em 2015, as motocicletas também lideram a mortalidade em acidentes de trânsito.
Entre janeiro de 2015 e julho de 2025, a região acumula 3.855 mortes em acidentes de trânsito, sendo 1.434 delas de motociclistas, o que representa 37,20% do total dos óbitos.
Nenhum outro tipo de veículo consegue chegar perto do percentual de morte de motociclistas na região. Em segundo lugar, os pedestres representam 22% do total de óbitos (843 mortes) e os carros aparecem com 21% (815).