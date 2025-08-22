Motociclistas são 42% das vítimas fatais em acidente no Vale

Os motociclistas representam 42% das mortes em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba neste ano, com 97 óbitos em um total de 231 vidas perdidas em rodovias e vias urbanas, de janeiro a julho, segundo o Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).

Nenhum outro tipo de veículo fez mais vítimas do que as motos. Os automóveis foram responsáveis por 58 mortes, 25% da totalidade do Vale. As bicicletas aparecem em terceiro, com 33 vidas perdidas e 14% do total. Os pedestres tiveram 27 óbitos, que representaram 11,69%.