Trânsito mata 39% a mais do que homicídios no Vale em 2025

Os acidentes de trânsito mataram 39% a mais de pessoas no Vale do Paraíba do que os homicídios no primeiro semestre deste ano, segundo levantamento de OVALE com base em dados oficiais.
De janeiro a junho, os acidentes fizeram 196 vítimas fatais na região enquanto os homicídios provocaram 141 mortes.
Os dados são do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo) e da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).
Em média, uma pessoa morreu por acidente de trânsito na região no primeiro semestre. Já os homicídios registram índice de um óbito a cada um dia e meio – a região é a mais violenta do interior do estado e tem a maior taxa de vítimas de homicídio por 100 mil de São Paulo.
Nos sete primeiros meses de 2025, 231 pessoas perderam a vida no trânsito da região, 12% a mais do que os 206 óbitos no mesmo intervalo de 2024, ano com 206 mortes em acidentes de janeiro a julho – o número de homicídios em julho ainda não foi divulgado.
O atual período é o mais mortal para os sete meses desde 2016, ano com 234 mortes no trânsito de janeiro a julho, e 2015, que terminou o mesmo período com 237 óbitos.
Após queda em junho, mês com 33 óbitos em acidentes, o número de mortes voltou a subir na região em julho, com 35 vidas perdidas no trânsito. Os recordes do ano foram maio e janeiro, ambos com 37 mortes. Fevereiro (29) e abril (24) tiveram menos óbitos.