Trânsito mata 39% a mais do que homicídios no Vale em 2025

Os acidentes de trânsito mataram 39% a mais de pessoas no Vale do Paraíba do que os homicídios no primeiro semestre deste ano, segundo levantamento de OVALE com base em dados oficiais.

De janeiro a junho, os acidentes fizeram 196 vítimas fatais na região enquanto os homicídios provocaram 141 mortes.