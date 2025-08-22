Vídeo mostra motorista furtando cabos e equipamentos na Tamoios

Um vídeo divulgado pela Concessionária Tamoios alerta para casos de furto de cabos e equipamentos e ações de vandalismo que estão acontecendo no trecho administrado pela concessionária, que é responsável pela Rodovia dos Tamoios.
Nas imagens publicadas nas redes sociais, pode-se ver um carro parado ao lado de um equipamento da rodovia. Um homem abre a porta do carona e mexe no aparelho, retirando peças e vandalizando o local.
Segundo a empresa, as ações criminosas se intensificaram após a inauguração dos Contornos no Litoral Norte e podem comprometer o funcionamento da rodovia e a qualidade do serviço prestado aos usuários.
Quem identificar uma ação criminosa na rodovia pode ligar para a Polícia pelo telefone 190, ou para a Tamoios pelo 0800 545 00 00.
“Toda ação criminosa identificada na rodovia é registrada junto à polícia e as informações e imagens coletadas são encaminhadas às autoridades competentes para devidas investigações”, informou a concessionária.