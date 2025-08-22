Vídeo mostra motorista furtando cabos e equipamentos na Tamoios

Um vídeo divulgado pela Concessionária Tamoios alerta para casos de furto de cabos e equipamentos e ações de vandalismo que estão acontecendo no trecho administrado pela concessionária, que é responsável pela Rodovia dos Tamoios.

Nas imagens publicadas nas redes sociais, pode-se ver um carro parado ao lado de um equipamento da rodovia. Um homem abre a porta do carona e mexe no aparelho, retirando peças e vandalizando o local.