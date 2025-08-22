24 de agosto de 2025
CRIME

Vídeo mostra motorista furtando cabos e equipamentos na Tamoios

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Tamoios
Vídeo mostra ocupante de carro furtando equipamento na Rodovia dos Tamoios
Vídeo mostra ocupante de carro furtando equipamento na Rodovia dos Tamoios

Um vídeo divulgado pela Concessionária Tamoios alerta para casos de furto de cabos e equipamentos e ações de vandalismo que estão acontecendo no trecho administrado pela concessionária, que é responsável pela Rodovia dos Tamoios.

Nas imagens publicadas nas redes sociais, pode-se ver um carro parado ao lado de um equipamento da rodovia. Um homem abre a porta do carona e mexe no aparelho, retirando peças e vandalizando o local.

Segundo a empresa, as ações criminosas se intensificaram após a inauguração dos Contornos no Litoral Norte e podem comprometer o funcionamento da rodovia e a qualidade do serviço prestado aos usuários.

Quem identificar uma ação criminosa na rodovia pode ligar para a Polícia pelo telefone 190, ou para a Tamoios pelo 0800 545 00 00.

“Toda ação criminosa identificada na rodovia é registrada junto à polícia e as informações e imagens coletadas são encaminhadas às autoridades competentes para devidas investigações”, informou a concessionária.

