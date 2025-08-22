São José Basket visita o Pinheiros em clássico pelo Paulista

O São José Basket visita o Pinheiros na noite desta sexta-feira (22), a partir das 20h, no ginásio Henrique Vilaboim, em São Paulo, pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de Basquete masculino de 2025.
A equipe da região, comandada pelo técnico Régis Marrelli, chegou a assumir a liderança depois de vencer o Osasco em casa na noite de terça-feira (19), mas caiu para o terceiro lugar com os demais resultados da rodada.
Mas, se novamente triunfar, poderá novamente reassumir o posto, já que tem cinco vitórias e uma derrota até agora. O Corinthians, atual líder, é o único invicto do campeonato.
Já o Pinheiros, de muita tradição no basquete nacional, por enquanto faz campanha tímida e está em nono lugar, com duas vitórias em quatro derrotas em seis partidas realizadas.
Esse duelo, que já foi parte de duas finais de Campeonato Paulista há alguns anos, promete ser dos mais equilibrados. E o São José, mesmo ainda com altos e baixos neste início de temporada, é apontado como favorito para o confronto desta noite em São Paulo.