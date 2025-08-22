São José Basket visita o Pinheiros em clássico pelo Paulista

O São José Basket visita o Pinheiros na noite desta sexta-feira (22), a partir das 20h, no ginásio Henrique Vilaboim, em São Paulo, pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de Basquete masculino de 2025.

A equipe da região, comandada pelo técnico Régis Marrelli, chegou a assumir a liderança depois de vencer o Osasco em casa na noite de terça-feira (19), mas caiu para o terceiro lugar com os demais resultados da rodada.