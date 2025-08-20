21 de agosto de 2025
HERÓI

VÍDEO: Homem salva tartaruga-marinha presa em plástico

Por Da redação | Arraial do Cabo (RJ)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Homem salva tartaruga-marinha presa em plástico
Homem salva tartaruga-marinha presa em plástico

Um gesto de cuidado com a vida marinha emocionou banhistas e internautas nesta semana. Um homem resgatou uma tartaruga-marine presa em plástico próximo à Praia Grande, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. O momento foi registrado por um drone.

Nas imagens, é possível ver o jovem se aproximando do animal, retirando o plástico que a prendia e levando-a para a areia. Ele ainda fez movimentos de reanimação antes de devolvê-la em segurança ao mar. A cena, que rapidamente viralizou, foi elogiada por mostrar a importância de ações individuais para a preservação ambiental.

