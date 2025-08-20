Bombeiros resgatam filhote de cachorro de poço de 8 metros

Um filhote de cachorro foi resgatado com sucesso por equipes do Corpo de Bombeiros na manhã do último sábado (16) em Barbacena, Minas Gerais. O animal havia caído em um poço desativado de aproximadamente oito metros de profundidade, localizado em uma área de mata fechada na zona rural do município.

De acordo com os bombeiros, o resgate exigiu técnicas especializadas de salvamento em altura para garantir a segurança tanto dos militares quanto do animal. O filhote foi retirado ileso, sem ferimentos aparentes.