21 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FINAL FELIZ

Bombeiros resgatam filhote de cachorro de poço de 8 metros

Por Da redação | Barbacena (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Um filhote de cachorro foi resgatado com sucesso por equipes do Corpo de Bombeiros na manhã do último sábado (16) em Barbacena, Minas Gerais. O animal havia caído em um poço desativado de aproximadamente oito metros de profundidade, localizado em uma área de mata fechada na zona rural do município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com os bombeiros, o resgate exigiu técnicas especializadas de salvamento em altura para garantir a segurança tanto dos militares quanto do animal. O filhote foi retirado ileso, sem ferimentos aparentes.

Com informações de PODC News.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários