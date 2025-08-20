21 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OUSADIA

VÍDEO: Jovens empinam moto sem capacete e desafiam policiais

Por Da redação |
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Jovens empinam moto sem capacete e desafiam policiais da Rocam
Jovens empinam moto sem capacete e desafiam policiais da Rocam

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo de jovens realizando manobras perigosas em motocicletas, sem uso de capacete, e passando em alta velocidade próximo a viaturas da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas). As imagens, gravadas em via pública, foram interrompidas antes de mostrar o desfecho da situação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Polícia Militar não se pronunciou oficialmente sobre o episódio até o momento.

Com informações de PODC News.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários