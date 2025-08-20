VÍDEO: Jovens empinam moto sem capacete e desafiam policiais

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo de jovens realizando manobras perigosas em motocicletas, sem uso de capacete, e passando em alta velocidade próximo a viaturas da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas). As imagens, gravadas em via pública, foram interrompidas antes de mostrar o desfecho da situação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Polícia Militar não se pronunciou oficialmente sobre o episódio até o momento.