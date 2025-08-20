Bolsonaro distribuiu R$ 2 mi a Michelle antes de depor, diz PF

A Polícia Federal (PF) revelou, em relatório final encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), que o ex-presidente Jair Bolsonaro realizou a transferência de R$ 2 milhões para a conta da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na véspera de seu depoimento à corporação.

Segundo os investigadores, a operação ocorreu em 21 de fevereiro de 2024, um dia antes de Bolsonaro prestar esclarecimentos em inquérito que apura tentativa de golpe de Estado.