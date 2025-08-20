Eduardo xinga Bolsonaro em troca de mensagens flagrada pela PF

Mensagens incluídas no relatório final da Polícia Federal, que resultou no indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), revelam uma troca de ofensas entre pai e filho após uma entrevista concedida pelo ex-chefe do Executivo.

De acordo com o documento, Eduardo se irritou ao ser chamado de “imaturo” por Bolsonaro em razão de desentendimentos envolvendo o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP). No diálogo por WhatsApp, o parlamentar reagiu com xingamentos e críticas duras ao pai.