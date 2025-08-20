Adeus, Zé Carlinhos, morto aos 59 anos no Vale

Aos 59 anos, José Carlos da Cunha morreu nesta última terça-feira (19) em Jacareí e foi sepultado nesta quarta (20), no cemitério do Avareí, na mesma cidade.
Com uma morte precoce, José Carlos, ou Zé Carlinhos, como era mais conhecido, deixará saudades entre amigos e familiares. E, nas redes sociais, a comoção foi grande.
Edgar Santos foi um dos que sentiu muito a perda do amigo. “Poxa vida! Que notícia triste! Nosso grande amigo Zé Carlinho. Que possa descansar em paz”, escreveu.
Silvio Cesar Serda Serda também recordou os bons momentos e desejou força à família. “Meus sentimentos a todos os amigos e familiares. Muito gente boa desde a época da Sade”, afirmou.
Maria Luzinete também se manifestou nas redes sociais. “Meus sentimentos a toda família e amigos descanse em paz meu amigo,vc vai continuar nos nossos corações”, disse.