Polícia Civil prende três suspeitos ligados a facção do tráfico

Policiais civis da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Taubaté prenderam em flagrante três homens suspeitos de integrar uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, durante uma operação realizada nesta quarta-feira (20).



Entre os detidos estão “Nandinho”, apontado como chefe do grupo, e “Radical”, considerado seu braço direito.