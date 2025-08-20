Polícia Civil prende três suspeitos ligados a facção do tráfico

Policiais civis da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Taubaté prenderam em flagrante três homens suspeitos de integrar uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, durante uma operação realizada nesta quarta-feira (20).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
Entre os detidos estão “Nandinho”, apontado como chefe do grupo, e “Radical”, considerado seu braço direito.
Segundo a Polícia Civil, a facção era responsável por diversos homicídios na cidade e, em 2021, teria elevado a média anual de mortes violentas de 22 para 42 casos, em razão de disputas por pontos de venda de drogas. Além das prisões, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 mm, dinheiro proveniente da venda de entorpecentes, drogas variadas (cocaína, crack, maconha, haxixe), cadernos com anotações do tráfico, balanças de precisão, celulares e um veículo Fox utilizado pelo grupo.
Todo o material foi encaminhado à perícia, e os três suspeitos permaneceram presos à disposição da Justiça.