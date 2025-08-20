20 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO ETERNO

'Corações em pedaços', diz mãe de meninas mortas em atropelamento

Por Da Redação | Itanhaém (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Ana Beatriz Figueiredo Menezes, de 13 anos, tinha acabado de buscar a irmã mais nova, Anna Jhulya Figueiredo Menezes, de 3,
Ana Beatriz Figueiredo Menezes, de 13 anos, tinha acabado de buscar a irmã mais nova, Anna Jhulya Figueiredo Menezes, de 3,

Duas irmãs, de 13 e 3 anos, morreram após serem atropeladas por uma carreta enquanto voltavam da escola, na sexta-feira (15). A tragédia gerou grande comoção, e a mãe das meninas desabafou nas redes sociais sobre a dor da perda.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Ana Beatriz Figueiredo Menezes, de 13 anos, tinha acabado de buscar a irmã mais nova, Anna Jhulya Figueiredo Menezes, de 3, quando as duas foram atingidas na Avenida Emídio de Souza, no bairro Jardim Oásis. Elas estavam de bicicleta e chegaram a ser socorridas, mas não resistiram.

A mãe das meninas, Joyce Figueiredo Costa, afirmou em publicação que é impossível descrever a dor de perder duas filhas e agradeceu o apoio recebido pela família após a tragédia.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o motorista da carreta foi levado ao 1º Distrito Policial de Itanhaém, onde o caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários