'Corações em pedaços', diz mãe de meninas mortas em atropelamento

Duas irmãs, de 13 e 3 anos, morreram após serem atropeladas por uma carreta enquanto voltavam da escola, na sexta-feira (15). A tragédia gerou grande comoção, e a mãe das meninas desabafou nas redes sociais sobre a dor da perda.
O caso aconteceu em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Ana Beatriz Figueiredo Menezes, de 13 anos, tinha acabado de buscar a irmã mais nova, Anna Jhulya Figueiredo Menezes, de 3, quando as duas foram atingidas na Avenida Emídio de Souza, no bairro Jardim Oásis. Elas estavam de bicicleta e chegaram a ser socorridas, mas não resistiram.
A mãe das meninas, Joyce Figueiredo Costa, afirmou em publicação que é impossível descrever a dor de perder duas filhas e agradeceu o apoio recebido pela família após a tragédia.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o motorista da carreta foi levado ao 1º Distrito Policial de Itanhaém, onde o caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.