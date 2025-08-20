'Corações em pedaços', diz mãe de meninas mortas em atropelamento

Duas irmãs, de 13 e 3 anos, morreram após serem atropeladas por uma carreta enquanto voltavam da escola, na sexta-feira (15). A tragédia gerou grande comoção, e a mãe das meninas desabafou nas redes sociais sobre a dor da perda.

O caso aconteceu em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Ana Beatriz Figueiredo Menezes, de 13 anos, tinha acabado de buscar a irmã mais nova, Anna Jhulya Figueiredo Menezes, de 3, quando as duas foram atingidas na Avenida Emídio de Souza, no bairro Jardim Oásis. Elas estavam de bicicleta e chegaram a ser socorridas, mas não resistiram.